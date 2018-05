Porto is zonder te spelen zeker van 28e landstitel in Portugal, de eerste in zes jaar

FC Porto heeft zich zaterdagavond voor de 28e keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Portugal gekroond. “De Draken” moesten daarvoor zelf niet in actie komen, maar profiteerden van het gelijkspel tussen Sporting en Benfica.

De “derby de Lisboa” eindigde zaterdagavond op een doelpuntenloos gelijkspel. Benfica en Sporting delen de tweede plaats met 78 punten. FC Porto voert de stand aan met 82 punten, waardoor de titel een feit is. Er rest de achtervolgers uit Lissabon immers nog maar één competitieduel. Porto ontvangt zondag Feirense en kan de langverwachte titel alvast vieren met het thuispubliek.

De laatste keer dat Porto zich tot landskampioen kroonde, was in 2013 met Rode Duivel Steven Defour. Sindsdien ging aartsrivaal Benfica met alle titels lopen. De “Draken” mogen de kampioenschapsbeker zondag voor de 28e keer in de prijzenkast zetten. Alleen Benfica doet met 36 titels beter.