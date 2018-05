Clubs 1B zien hervorming niet zitten: “Het is niet aan de groten om te zeggen wat we met onze competitie moeten doen”

De clubs uit de Proximus League zijn radicaal tegen het voorstel uit de Pro League om enkele jeugdploegen in 1B onder te brengen. “Geen sprake van”, zegt Paul Van Der Schueren, de CEO van OH Leuven die zaterdagochtend de clubs uit de Proximus League samenriep.

“We zijn deze morgen met de clubs uit 1B samengekomen, en ons standpunt is behoorlijk duidelijk. Er kan geen sprake zijn van de integratie van jeugdploegen in de Proximus League”, zegt Van Der Schueren. De acht clubs die dit jaar in 1B uitkwamen, waren samen met promovendus Lommel uitgenodigd op de bijeenkomst. Lierse, Tubeke en Lommel waren verontschuldigd.

“Toen het idee ter sprake kwam in de Pro League, heb ik meteen gezegd dat ik wilde samenzitten met clubs van de Proximus League. Het eerste probleem is dat de jeugdploegen een wisselende invulling kennen. Afhankelijk van week tot week spelen zij met een veel sterkere of mindere ploeg. Dat is geen profvoetbal meer. Onze competitie zal een devaluatie kennen en imagoverlies lijden. Ik heb de bezoekersaantallen in Nederland opgevraagd. Jong PSV speelt op verplaatsing gemiddeld voor elf supporters, Jong Ajax voor vijf.”

“Een tweede probleem is dat het niveau van de jeugdteams gewoon te laag ligt. Bovendien zullen ze de competitie bepalen. Een voorbeeld: als jong Antwerp tegen Beerschot Wilrijk speelt, zullen ze natuurlijk ineens met een veel sterkere ploeg spelen. Dat is regelrechte competitievervalsing.”

Het is volgens Van Der Schueren niet aan de grote teams, die nu met het voorstel op de proppen komen om hun jeugdploegen in 1B te stallen, om te bepalen wat er met de Proximus League gebeurt. “Veranderingen doorvoeren is aan de ploegen van de Proximus League zelf, niet aan de groten die denken dat hun U21 te sterk zijn voor de amateurreeksen.”

Het belang van het Belgisch voetbal staat in het standpunt van OHL voorop, zo meent de CEO van de Leuvense club. Hij is nog altijd voorstander van het oorspronkelijke idee om de jeugdploegen in de amateurreeksen onder te brengen. “Wij komen met Jong OHL in derde amateur uit volgens de oorspronkelijke plannen, dus we hebben niet echt reden om te juichen, maar we blijven achter die plannen staan. Het is de beste oplossing voor de voltooiing van de jeugdopleidingen in een competitieve setting.”

Maandag is er Raad van Bestuur van de Pro League. Van Der Schueren wil er een duidelijk statement maken in naam van de clubs uit de Proximus League. “Wij gaan niet mee in het verhaal waar nu vooral Genk en Gent mee op de proppen komen. Geen sprake van”, besluit hij.