Kate deelt vertederende foto’s van dochtertje Charlotte die kusje geeft aan pasgeboren broertje Louis

Op een eerste foto is prins Louis te zien toen hij drie dagen oud was. De foto werd genomen op 26 april.

De andere foto toont prinses Charlotte die haar broertje Louis vast heeft en hem een zoen op het voorhoofd geeft. Het beeld werd gemaakt op 2 mei, de dag waarop Charlotte zelf drie jaar werd.

Beide foto’s werden genomen door Kate Middleton zelf in Kensington Palace in Londen, waar de familie woont. Ze werden zondagochtend gepubliceerd, onder andere op Twitter en Instagram.

“De hertog en hertogin willen graag het publiek bedanken voor hun mooie berichten na de geboorte van prins Louis en prinses Charlotte voor haar derde verjaardag”, staat er nog in een statement op Twitter.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace. This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN