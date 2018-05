Michiel zag hoe man in Den Haag drie mensen neerstak: “Verwarde man? Het voelde als een aanslag”

Drie slachtoffers, een neergeschoten dader, heel wat paniek en veel vragen. Dat is de balans na een steekpartij zaterdagnamiddag in de Nederlandse stad Den Haag. De 37-jarige Michiel woont vlakbij en liep achter de dader aan.

Michiel woont om de hoek van waar de steekpartij plaatsvond. Hij was als een van de eersten ter plaatse. “Er was net een slachtoffer neergestoken. Er kwam een soort kraan bloed uit zijn nek. Later zag ik andere slachtoffers. Lijkbleek en met stuiptrekkingen”, vertelt Michiel aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

Michiel ging instinctief achter de dader aan “Ik riep: ‘Kom hier!’”. Al bleef ik wel op een gepaste afstand. Maar hij liep naar holland Spoor, en daar stonden veel mensen. Je gaat niet toekijken hoe hij er nog drie pakt.”

Volgens Michiel was het krankzinnig. Een buurvrouw had meteen haar shirt uitgetrokken om het bloed bij een van de slachtoffers te stelpen.

De politie was snel ter plaatse. Michiel wees hen de dader aan, er werd meteen geschoten. “Het was zo’n hectische situatie. Ik was trots dat ze zo snel schoten, en blijkbaar enkel in zijn been. Correct gehandeld”, gaat Michiel verder.

“Het voelde als een soort aanslag”

Omdat Michiel zo snel ter plaatse was, moet hij na de schietpartij nog lang bij de politie zitten, voor een getuigenverklaring. Nadien belde hij met vrienden. “Ik vond het opvallend dat er meteen over een verwarde man gesproken werd door de politie. Natuurlijk, als je nuchter bent, dan doe je zoiets niet. Maar het voelde wel als een soort aanslag-achtig motief. Zo’n man, in volledig Marokkaanse outfit, die Allahu Akbar roept, volledig willekeurige mensen in de nek stekend… Het voelde als een soort aanslag. Het stempel ‘verwarde man’ doet niet helemaal recht aan de gebeurtenis. Kijk, als je nog zes mensen neersteekt, dan kun je het niet meer ontkennen. Maar het is lastig. Wanneer kun je daarover spreken?”

De burgemeester van Den Haag zegt zelf ook dat terreur is uitgesloten. De dader zou bij de politie bekend zijn vanwege verward gedrag. “Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt dan dit”, zei burgemeester Krikke daarover. Het zou gaan om een 31-jarige man uit Den Haag.

De steekpartij vond zaterdagnamiddag plaats, in Den Haag in de buurt van station Hollands Spoor en de Haagse Hogeschool. De slachtoffers, een 21-jarige Zoetermeerder, een Hagenaar van 41 en een nog onbekend slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht.