Philippe De Backer wil burgemeester worden van Antwerpen en is kritisch voor CD&V: “Die partij wil alleen stemmen en macht”

Antwerpen - Moest hij de kans krijgen, dan zou Philippe De Backer (Open VLD) eerder kiezen voor het burgemeesterschap in Antwerpen dan voor zijn huidige functie, die van staatssecretaris in de federale regering. Dat zegt hij in een interview met De Zondag.

Nu is hij nog staatssecretaris voor Privacy, de Strijd tegen Sociale Fraude en de Noordzee. Maar een functie in Antwerpen ziet De Backer ook wel zitten. “Als ik de kans krijg om burgemeester te worden, dan zal ik die met beide handen grijpen”, zegt hij daarover. Volgens De Backer is het de mooiste job ter wereld. Moest het er dus van komen, zal hij de federale regering verlaten.

“Mijn partij kan met elke partij samenwerken, behalve met de extremisten van PVDA en Vlaams Belang. De huidige coalitie voert negentig procent uit van ons programma. Dat willen we volgende legislatuur opnieuw.”

Volgens De Backer kan zijn partij in Antwerpen dus ook samenwerken met CD&V, als is de staatssecretaris niet mals voor die partij in De Zondag. “Die partij is alleen geïnteresseerd in stemmen en macht.” Hij verwijst daarvoor onder andere naar de ophef rond Aron Berger, die al dan niet op de CD&V-lijst zou staan in Antwerpen. “Dat was toch een electorale zet? Dat was geen zet uit oprechte bekommernis. Mensen van joodse origine maken al decennia deel uit van mijn partij. Maar zij onderschrijven wel allemaal de liberale waarden. Je kan in een stad niet één identiteit opleggen. Maar je hebt wel spelregels nodig. En wie die niet respecteert, krijgt een tik.”