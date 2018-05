“Eén van de beste verdedigers die ik ooit zag”, maar toch blijft Guardiola twijfelen aan toekomst Kompany

Manchester City kroonde zich al tot nieuwe kampioen van Engeland. Voor Pep Guardiola is het de eerste Engelse landstitel, voor Vincent Kompany de derde. Vince The Prince is een vaste klant in de basis van The Citizens en aanvoerder. Tenminste, als hij fit is. En laat coach Pep Guardiola daar nog steeds aan twijfelen, dat Kompany lang blessurevrij kan blijven. Hij hoopt in ieder geval van wel. “Ik ga zondag op de foto met hem, een man die drie keer de Premier League won.”

De Spanjaard is een grote fan van Kompany. “Als hij fit is, is hij een van de beste verdedigers die ik ooit in mijn leven heb gezien”, spaarde Guardiola zijn lof niet op de persconferentie. “Qua persoonlijkheid, duelkracht, verdedigen in de zestien... Hij is héél goed. Maar we hebben nu hetzelfde gevoel als vorig seizoen, toen hij het seizoen afsloot met zeven duels op rij. Toen dachten we dat hij vertrokken was, maar hij begon het seizoen daarop met blessures.”

Een gefrustreerde Kompany die het veld verlaat: Guardiola hoopt het zo weinig mogelijk te zien. Foto: Action Images via Reuters

En dus rijst de vraag wat Manchester City van plan is met de Rode Duivel. Diens contract loopt nog één seizoen door. Er is wel een optie om dat open te breken, maar daar lijken ze bij The Citizens voorlopig geen haast bij te maken. “We zullen zien. We missen hem wanneer hij niet beschikbaar is. Hopelijk is dat volgend seizoen niet het geval. Of hij hier langer zal blijven hangt af van zijn fysieke paraatheid. Hij zal wel eerlijk zijn met zichzelf en aangeven of hij in staat is om veel te spelen. Als dat het geval is, gaat Manchester City hem zeker niet laten vallen. Maar als hij maar acht, tien of twaalf matchen op een seizoen kan spelen… Dat is weinig hé. Maar op dit moment hebben we er goede hoop op dat hij langer fit kan blijven.”

En dan kan Kompany samen met Guardiola op zoek naar nieuw eremetaal. “Hij wint straks zijn derde titel in zeven jaar. Dan praat je over iets serieus. Het is niet gemakkelijk om er überhaupt één te winnen. Daarom laat ik zondag een foto van hem en mij maken: ik naast een man die drie titels heeft gewonnen”, aldus een trotse Guardiola.