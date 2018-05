Schrijfster Renate Dorrestein overleden

De Nederlandse schrijfster Renate Dorrestein is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar uitgeverij bekend. Dorrestein leed al enige tijd aan slokdarmkanker.

De schrijfster wist dat ze ongeneeslijk ziek was. “Als ik ”s ochtends mijn ogen open, besef ik dat ik binnenkort heel ziek word en doodga. Het is niet leuk, maar ik schrik er niet van. Dood gaan we allemaal”, vertelde Dorrestein vorige maand nog in een interview met De Standaard.

Dorrestein werd bekend met romans als Een sterke man, maar ook en vooral met haar twee autobiografische boeken Het perpetuum mobile van de liefde, over de zelfmoord van haar zusje, en Heden ik, over haar strijd met de ziekte ME (myalgische encefaloyelitis). In haar laatste boek, Dagelijks werk, onderzocht Dorrestein wat vijfendertig jaar lang de grondstoffen voor een “echte Dorrestein” waren, en haar tot een van de populairste Nederlandse auteurs van de afgelopen decennia maakten.

“Met haar overlijden verliest de Nederlandse literatuur een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven”, aldus het overlijdensbericht dat Dorresteins uitgeverij Podium deelde. De schrijfster wordt op 10 mei, Hemelvaartsdag, in besloten kring begraven.

