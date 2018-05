Man parkeert dure wagen in het midden van Oostendse markt en vliegt uit tegen agenten

Oostende - De zon lokte zaterdag heel wat mensen naar terrasjes over heel Vlaanderen. Vorige week was dat ook al het geval. In Oostende kwam het toen op een van de terrasjes op het Wapenplein even tot een incident. Omstaanders maakten er beelden van.

Op de beelden is te zien hoe een man zijn peperdure Aston Martin gewoon op het plein parkeert, waar dat helemaal niet mag. Hij neemt daarna plaats aan een van de tafels op een terrasje.

Al snel is de politie ter plaatse. De agenten worden door andere terrasjesgangers met applaus onthaald.

Wanneer de agenten hem aanspreken over zijn asociaal en verkeerd geparkeerde wagen, maakt de man een scène en begint hij te roepen. Hij weigert zijn wagen te verplaatsen en weigert ook mee te gaan met de agenten. “Ik ga niet mee”, roept hij meerdere keren.

De man moet uiteindelijk door meerdere agenten worden weggebracht, maar hij laat zich vallen.

Volgens de politie ging het om een man van 50 uit Bredene. “Hij weigerde elke aanwijzing van de politie te volgen”, klinkt het bij de politie. “Een groot aantal nieuwsgierigen volgde de interventie. De man ‘genoot’ van de belangstelling en verstoorde door zijn gedrag de openbare orde. De man werd bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd en zijn voertuig werd getakeld.”