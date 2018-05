Voetbalsprookje in Engeland: middenvelder overwint voor de tweede keer kanker en schiet zijn ploeg dan naar delirium

Joe Thompson is dé held van de Engelse derdeklasser Rochdale. De 29-jarige middenvelder zorgde zaterdag voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Charlton Athletic. Door de 1-0 zege handhaaft Rochdale zich in de League One, het derde niveau in Engeland. Het was geleden van februari 2017 dat Thompson nog eens kon scoren. Vlak daarna werd namelijk voor de tweede keer een zeldzame vorm van kanker vastgesteld bij hem. Thompson was negen maanden out, maar vocht opnieuw terug en versloeg de ziekte een tweede keer. Zijn strijd beloonde hij zaterdag dus met een levensbelangrijk doelpunt.

In 2013 was Thompson nog een speler van Tranmere Rovers, toen dokters de ziekte van Hodgkin vaststelden, een zeldzame vorm van kanker. De middenvelder bleef daardoor een tijdje aan de kant en moest chemotherapie ondergaan. Thompson overwon de ziekte en bouwde opnieuw aan zijn carrière. Na wat uitleenbeurten en een gratis transfer naar Carlisle United belandde hij in de zomer van 2016 bij Rochdale. Daar speelde hij zich al snel in de harten van de fans.

Maar in maart van vorig jaar volgde een nieuwe klap. Voor een tweede keer werd kanker vastgesteld bij Thompson, de ziekte was teruggekeerd. Maar ook nu liet de voetballer zich niet doen. Hij bleef negen maanden aan de kant, maar slaagde er wel een tweede keer in de ziekte te overwinnen.

(lees verder onder de tweet)

Joe Thompson scores his 1st goal for @officiallydale since Feb 2017, which included a 9 month absence to successfully beat nodular sclerosis Hodgkins lymphoma pic.twitter.com/fc0iW249YJ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 5 mei 2018

Begin 2018 mocht Thompson zich dus opnieuw voetballer noemen. Ondertussen ging het sportief slecht met zijn ploeg Rochdale. Begin maart telde de club liefst 11 punten achterstand op een veilige plek. Maar wat niemand nog voor mogelijk hield, gebeurde. Rochdale knokte terug en kon zaterdag - mits winst een goed resultaat in de match Oldham Athletic vs. Northampton- zekerheid verwerven over het behoud. Thompson achtte zijn moment gekomen, zette een ijzersterke prestatie neer, scoorde het winnende doelpunt en werd verkozen tot Man van de Match. Oldham en Northampton speelden 2-2 gelijk, Rochdale blijft zo in de League One. Met dank aan Thompson.

(lees verder onder de tweets)

Man of the Match, Joe Thompson

Scored the 1-0 winner for a @officiallydale side that started March 11 points adrift from safety pic.twitter.com/klJGA5EnFe — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 5 mei 2018

De prestatie van de middenvelder ging niet onopgemerkt voorbij. Sky Sports News bracht zelfs een klein eresaluut aan Thompson. Normaal gezien houdt de zender een poll voor het Doelpunt van de Dag. Zaterdag werd de laatste verkiezing van het seizoen echter geschrapt. “We hebben besloten om de laatste Goal of the Day op te dragen aan een echte held een bron van inspiratie. Nadat hij twee keer kanker overwon, scoorde hij vandaag de goal die Rochdale in de League One houdt. Proficiat Joe Thompson”, tweette presentator Tom White.