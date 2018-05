Vroegere buurjongen (25) bekent moord op kapster Julie (24): “Handelde in een impuls”

Leuven / Tienen - Het Leuvens gerecht heeft zaterdagmiddag de 25-jarige B.W. uit Boutersem opgepakt wegens de moord op de 24-jarige Julie Quintens uit Tienen. Hij heeft toegegeven de vrouw gewurgd te hebben en is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens doodslag. Hij verschijnt dinsdag voor de Leuvense raadkamer. Dat is vernomen bij parketwoordvoerder Sarah Callewaert.

De vrouw, die in een kapsalon in Boutersem werkte, werd afgelopen vrijdag in haar woning in de Beauduinstraat in Tienen door haar vader dood aangetroffen. De man was gealarmeerd door de uitbater van het kapsalon omdat de vrouw die dag niet op haar werk was komen opdagen. Onderzoek door de wetsarts en het gerechtelijk labo wees meteen uit dat ze door geweld om het leven was gebracht.

“De verdachte is een man die opgegroeid is in een pand in de omgeving van de ouderlijke woning van het slachtoffer in Boutersem en kende haar eerder oppervlakkig. Hij heeft tijdens het verhoor geen reden gegeven voor zijn daad en stelt dat hij in een impuls gehandeld heeft. Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet om meer duidelijkheid te scheppen in de persoonlijkheid van de verdachte en zijn motieven”, aldus Callewaert.