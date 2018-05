Zeven lichtgewonden na ongevallen op N16: man wordt onwel achter stuur

Mechelen - Op de N16 in Mechelen, aan het kruispunt met de McDonald’s, zijn deze voormiddag verschillende ongevallen gebeurd waarbij zeven lichtgewonden zijn gevallen. Een bestuurder werd onwel achter het stuur en begon te slingeren met zijn wagen.

Een bestuurder raakte vermoedelijk onwel omdat zijn wagen plots heen en weer begon te slingeren op de N16, richting Mechelen centrum. De auto kwam tot stilstand na een crash tegen de vangrail van de Dijle.

De achterliggende chauffeurs probeerden een aanrijding te vermijden, maar in die pogingen gebeurden meerdere ongevallen. In totaal waren er drie auto’s en één vrachtwagen betrokken bij de incidenten. Eén auto is over de kop gegaan.

Er vielen zeven lichtgewonden. Ook de chauffeur die onwel is geworden, is lichtgewond.

De N16 richting Mechelen was een uur lang volledig afgesloten voor het verkeer.