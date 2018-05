Fietser kritiek nadat hij zwaar ten val komt bij inhaalmanoeuvre

Moorslede - Bij een zwaar ongeval in Moorslede is een man van middelbare leeftijd zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde zondagvoormiddag.

Een fietser haalde in de Dadizelestraat rond 10 uur een aantal andere fietsers in. Op dat moment was er net een wagen gepasseerd. De fietser botste bij zijn inhaalmanoeuvre tegen de achterzijde van de wagen en kwam daarbij zwaar ten val, waarna hij het bewustzijn verloor.

Omwonenden reanimeerden de man in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.