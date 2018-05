Oostende - De brandweer van Oostende werd zondagmorgen opgeroepen voor een appartementsbrand in de Torhoutsesteenweg.

De brand ontstond op de zesde verdieping in een flatgebouw op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Leffingestraat. Vanop straat was er een hevige rookontwikkeling zichtbaar. De brandweer had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond, maar de schade in de keuken van het appartement is aanzienlijk.