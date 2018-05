Zieke senator John McCain wil niet dat president Trump naar zijn begrafenis komt

De Amerikaanse senator John McCain, die aan kanker lijdt, wil niet dat president Donald Trump naar zijn begrafenis komt. Dat meldden The New York Times en NBC News zaterdagavond.

De 81-jarige McCain en Trump hebben, ondanks het feit dat ze beide tot de Republikeinse partij horen, een erg moeilijke relatie. De zwaar zieke McCain heeft nog een grote wens: dat vicepresident Mike Pence en niet president Trump als vertegenwoordiger van het Witte Huis naar zijn begrafenis komt. The New York Times en NBC News baseren zich op uitspraken van mensen dichtbij McCain.

Foto: AFP

De Republikeinse senator uit Arizona is in zijn nieuwste boek, dat eind mei verschijnt, niet mals voor Trump. De zieke McCain, die lijdt aan hersenkanker, verwerpt onder meer het gedrag van Trump op het internationale politieke toneel. MCain zegt in het boek ook dat hij spijt heeft dat hij bij de presidentsverkiezingen van 2008 Sarah Palin en niet Joseph Lieberman als zijn running mate had gekozen.

John McCain is ook één van de Republikeinse senatoren die zich verzette tegen de afschaffing van Obamacare, één van de stokpaardjes van Trump.

Trump heeft zich ook vaak laagdunkend uitgelaten over het oorlogsverleden van McCain, die een Vietnamveteraan is en in 1967 een tijdje krijgsgevangene is geweest. “Is hij een held omdat hij gevangen zat? Ik hou van mensen die niet gevangen genomen worden”, aldus de huidige Amerikaanse president.