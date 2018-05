Nu al einde verhaal voor Musonda bij Celtic? Eeuwige belofte ontbreekt zelfs in overbodige match

In januari kreeg Charly Musonda (21) wat hij wilde: een uitleenbeurt. Het toptalent werd door Chelsea voor 1,5 jaar bij de Schotse topclub Celtic gestald, waar hij met veel bombarie werd aangekondigd. De start was veelbelovend, maar momenteel haalt de jonge Belg zelfs de selectie niet meer. En dat terwijl Celtic de titel al beet heeft. Een vervroegde terugkeer richting Londen zit eraan te komen.

Met een invalbeurt van een halfuur en twee basisplaatsen in zijn eerste drie competitiewedstrijden leek Musonda de juiste keuze gemaakt te hebben. In de Europa League viel hij eveneens twee keer in, maar kon hij een uitschakeling tegen Zenit niet voorkomen. En in de beker startte hij eenmaal en mocht hij nog een keertje invallen. Februari was een goede maand voor Musonda, maar het liedje bleef niet duren.

Foto: Photo News

Want de invalbeurt in de beker tegen Morton, op 3 maart, was een tijdlang het laatste wapenfeit van de 21-jarige Musonda. In de competitie zat hij vijf wedstrijden lang 90 minuten op de bank. Op 8 april mocht hij eindelijk nog eens aantreden. Hij kreeg van coach Brendan Rodgers welgeteld vier minuten speeltijd. Nadien verdween de voormalige belofte-international van de radar. Zowel in de kampioenenmatch als de halve finale van de beker - beiden tegen aartsrivaal Rangers FC - zat hij niet eens in de selectie. Dat is ook zondag het geval, in de overbodige match tegen Hearts.

Carrière in het slop

En zo lijkt het verhaal van Musonda bij Celtic er al op te zitten, amper enkele maanden na zijn veelbelovende aankomst. De carrière van het veelbelovende talent staat zo nog steeds niet op de rails. Toen hij januari 2016 naar Betis trok, maakte hij nochtans veel indruk in zijn eerste maanden in Spanje. Zodanig dat hij zelfs genoemd werd voor de EK-selectie. Toenmalig bondscoach Marc Wilmots liet hem uiteindelijk thuis. Betis was wel overtuigd en verlengde de uitleenbeurt met een jaar, maar zes maanden later stuurde het Musonda terug naar Londen. De dribbelkont kon zijn wervelende start niet bevestigen en zakte weg.

Musonda hoopte daarop zijn kans te krijgen bij Chelsea, maar Antonio Conte rekende niet op de jonge Belg. Die uitte publiekelijk zijn frustraties op de sociale media, wat hem niet in dank werd afgenomen. In januari van dit jaar bood Celtic hem dan maar een uitweg, zonder succes. Zo staat de teller van de 21-jarige spelmaker op amper 39 profmatchen, waarvan 21 als een invaller. En dat voor de man die werd bestempeld als ‘grootste Belgische talent’.