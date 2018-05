Dertiger ‘geflitst’ met 696 kilometer per uur waar hij maar 50 mocht rijden

Een Opel Astra is niet meteen een wagen waarmee je duizelingwekkende snelheden kan halen. Toch reed de Opel van een automobilist uit het Waalse Quiévrain volgens een flitsboete van de politie maar liefst 696 kilometer per uur.

Die prestatie leverde de Opel echter enkel op papier. Want zo’n snelheid is onmogelijk. Zelfs de snelste wagen in de Formule 1 kan zo’n snelheid niet aan. De radar die de wagen geflitst heeft, heeft dus een foutje gemaakt. Of de printer die de boete uitprintte.

Op de plaats waar de wagen werd geflitst, mag maar maximum 50 kilometer per uur gereden worden. De dertiger die de pv in zijn brievenbus kreeg, was dus nogal verbaasd toen hij de snelheid van 696 kilometer per uur zag staan.

De man in kwestie trok met de boete richting het politiebureau, waar de fout werd rechtgezet. Wellicht was de werkelijke snelheid van de man die dag 60 kilometer per uur.