“Provocatie” VS bedreigt vredesproces, waarschuwt Noord-Korea

De Verenigde Staten hebben Noord-Korea geprovoceerd met tactische spelletjes in Zuid-Korea en het opwerpen van de mensenrechtensituatie in het land. Dat zegt het regime van Kim Jong-un, dat waarschuwt voor de gevolgen voor het vredesproces. Noord-Korea beschuldigt de Amerikanen er ook van de publieke opinie te misleiden.

De Amerikaanse regering “misleidt de publieke opinie”. Dat stelde het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA. Het regime van leider Kim Jong-un is er niet mee gediend dat de VS doen alsof de Noord-Koreaanse belofte tot denuclearisatie het gevolg is van Amerikaanse druk en militaire dreiging.

De Amerikaanse president Donald Trump zit binnen enkele weken samen met Kim Jong-un over het Koreaanse vredesproces. In een toespraak op het congres van wapenlobby NRA verklaarde Trump dat zijn harde houding had gezorgd voor een doorbraak. Hij beloofde de sancties en druk op Noord-Korea aan te houden en “niet dezelfde fouten te maken als de vorige regeringen”.

Volgens KCNA hebben de VS Noord-Korea bovendien “moedwillig geprovoceerd” door een strategische operatie op Zuid-Koreaans grondgebied voor te bereiden. Kim Jong-un is bovendien niet gelukkig met de Amerikaanse vragen over de mensenrechtensituatie in het land.

“Dit kan het vredesproces verpesten”

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor de gevolgen voor het Koreaanse vredesproces: “Deze daden kunnen niet anders gezien worden dan als een gevaarlijke poging om de zwaarbevochten sfeer van dialoog te verpesten. Dit kan het proces weer terugbrengen naar stap 1.”

Als Washington Noord-Korea”s “vredelievende intentie” misbruikt om de druk op het land en de militaire dreiging door te zetten, zal dat de denuclearisatie niet ten goede komen, waarschuwde KCNA nog.