De Wever reageert op kritiek na zijn uitspraken: “Het was geen verwijt aan anderen, maar een collectief mea culpa”

Bart De Wever is blij dat de coalitiepartners in de federale regering zijn signaal hebben opgepikt dat een tandje bijgestoken moet worden. Dat zei de N-VA-voorzitter op VTM na de kritiek op zijn uitspraken dat de “dash” wat uit de regering was. “Dit was geen verwijt aan anderen.”

“Dit was geen verwijt aan anderen, maar een collectief mea culpa.” Dat verklaarde N-VA-voorzitter De Wever nadat hij vrijdag in Terzake op Canvas had geklaagd dat “de spankracht van de regering onder druk staat”. CD&V-vicepremier Kris Peeters noemde de uitspraken “heel moeilijk te begrijpen, en ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten was not amused.

De Wever zegt nu dat hij vooral een signaal wou geven dat de regering een tandje kon bijsteken op economisch vlak. “En ik heb het nog maar net gezegd, of iedereen zegt dat het niet waar is. Des te beter!”

“Als N-VA een dipje heeft, nemen wij ze graag op sleeptouw om verder de economie te stimuleren en jobs te creëren. Dan zijn we goede partners”, reageerde Open VLD-vicepremier Alexander De Croo in het VTM Nieuws alvast laconiek. De Croo vergeleek de regeerperiode met een marathon. “Ik zou het jammer vinden dat iemand op 5 kiilometer van de finish afhaakt.”