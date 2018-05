40 mensen meer dan een uur lang vast in geblokkeerde attractie in Bellewaerde

Ieper - In Bellewaerde moest de brandweer zondag uitrukken omdat een van de attracties, ‘El Volador’, vast was gelopen. Veertig bezoekers kwamen vast te zitten. Het nieuws werd bevestigd door de brandweer Westhoek. Het is overigens niet de eerst keer dat de betreffende attractie vastloopt.

Onder een brandende zon raakten zondagnamiddag zo’n 40 bezoekers van het pretpark Bellewaerde in Ieper geblokkeerd in de attractie ‘El Volador’. De draaiende toren van 16 meter hoog kwam op 4 meter hoogte vast te zitten. De brandweer werd opgeroepen om de mensen te bevrijden. Drie ladderwagens en hoogtewerkers van het pretpark zijn ingeschakeld om iedereen terug op de begane grond te krijgen.

“De evacuatie verloopt vrij vlot en iedereen is rustig”, vertelt An De Ridder van Bellewaerde. “De brandweer is nu volop bezig om de mensen één per één uit de stoeltjes te bevrijden.” De brandweer zorgt voor opvang en water. De stilstand zou te wijten zijn aan een technische storing.

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Foto: bfr

Niet de eerste keer

De ‘El Volador’ heeft in het verleden al meerdere malen problemen gekend. In 2006 liep de attractie vast en kwamen dertien pretparkgangers vast te zitten. in 2013 blokkeerde de attractie opnieuw, toen zaten zeven mensen een uur gekneld. In beide gevallen had het koude weer te maken met de storing, wat nu aan de basis van het incident ligt, is niet duidelijk.