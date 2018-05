Lestienne en gedegradeerd Malaga lijden nieuwe nederlaag

Malaga heeft zondag op de 36e speeldag van de Primera Division een 0-3 thuisnederlaag geleden tegen Deportivo Alaves. Bij de thuisploeg stond Maxime Lestienne de hele partij op het veld. Malaga is al enkele weken zeker van degradatie naar de Segunda Division.

Garcia (3.), Demirovic (68.) en Ibai (70.) zorgden voor de bezoekende goals in het Estadio La Rosaleda. Alaves stijgt in de tussenstand zo een plaatsje naar de dertiende stek, met 44 punten. Malaga blijft troosteloos laatste met twintig punten. De Andalusiërs komen na tien seizoenen op het hoogste niveau volgend jaar opnieuw uit in de Spaanse tweede klasse. Maxime Lestienne tekende eind januari voor een half seizoen bij Malaga, hij is op het einde van het seizoen een transfervrije speler.