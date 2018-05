Nieuwe klucht met VAR: kraker tussen Club en Anderlecht begint met vertraging door opmerkelijke problemen

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht is met een dik kwartier vertraging begonnen. Vlak voor de aftrap bleek dat het scherm naast het veld niet werkte waardoor ref Visser niet anders kon dan de aftrap uit te stellen. Tijdens de eerste helft raakte de wel erg opvallende oorzaak bekend van de technische problemen.

Een niet-werkende airco in de ruimte waar de apparatuur van het VAR-systeem staat zou kapot zijn waardoor de machines oververhit raakten. Daardoor kreeg het beeldscherm naast het veld geen signaal en gaf het enkel een zwart scherm.

Een ideale start van een cruciale wedstrijd in de titelstrijd was het geenszins. Door het oponthoud bleven de spelers van Club Brugge langer in de kleedkamer. Bij Anderlecht kwamen de spelers wel even naar buiten in afwachting op de aftrap om een balletje rond te trappen, maar even later zochten ze toch weer de koelte van de catacomben op. Na tien minuten waren de problemen van de baan en kon de match toch van start gaan.

Het is dit weekend niet de eerste keer dat de VAR het laat afweten vlak voor de aftrap. Gisteren in Eupen-STVV begon de match ook al tien minuten later door problemen met het videosysteem.