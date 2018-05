De Croo (Open VLD): “CEO bpost moet in overleg met personeel, werkdruk moet redelijk blijven”

Brussel - De grote baas van bpost, Koen Van Gerven, moet in overleg met zijn personeel. Dat heeft minister van Post Alexander De Croo zondag gezegd aan VTM Nieuws. De Croo wil ook dat de werkdruk bij het postbedrijf redelijk blijft.

Bij bpost heerst een gespannen sociaal klimaat. Het personeel klaagt onder meer de zware werkdruk aan bij het postbedrijf. Bevoegd minister De Croo benadrukte bij VTM Nieuws het belang van sociaal overleg en de noodzaak van de CEO om in overleg te gaan met het personeel. “Want het zijn zij die het bedrijf doen draaien”, dixit De Croo. “Een goede dialoog is essentieel. Een goed sociaal klimaat is essentieel”.

De Croo zal over de “zorg voor de werknemers” in gesprek gaan met Van Gerven, idem over hoe de werkdruk bij het bedrijf redelijk kan blijven.

De dienstverlening van bpost aan de burger is goed, aldus nog De Croo, maar moet ook gegarandeerd blijven. Ook daarover zal De Croo in gesprek gaan met de bpost-topman.

In een interview liet Van Gerven dit weekend weten dat het bedrijf nadenkt over het differentiëren van de tarieven. De verwachtingen bij de klant voor een brief en een pakje zijn anders, klinkt het bij bpost.