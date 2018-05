Voor het eerst sinds de revolutie democratische verkiezingen in Tunesië, maar kiezers blijven thuis

Tunesië maakt zich op voor een nieuwe democratische oefening. De inwoners van het Noord-Afrikaanse land gaan zondag voor het eerst in hun geschiedenis naar de stembus om lokale besturen te verkiezen. De opkomst is voorlopig aan de lage kant.

Ruim 5 miljoen stemgerechtigde Tunesiërs kunnen in 350 raden 7.280 gemeenteraadsleden verkiezen. Maar de doorsnee Tunesiër lijkt moeilijk te mobiliseren. Naar verwachting zal slechts 30 à 40 procent van de stemgerechtigden opdagen.

Het lijkt erop dat de Tunesische jongeren, die in 2011 president Ben Ali van de macht verdreven, ontgoocheld zijn in wat de nieuwe vrijheid politiek heeft opgeleverd. Economisch gaat het Tunesië niet voor de wind en het geloof in de huidige politieke klasse is sterk aangetast. Vooral in het verpauperde binnenland van Tunesië moet de stembusgang een dynamiek in gang zetten. Het land is economisch nog erg gericht op hoofdstad Tunis en de toeristische kuststreek.

Slechts 10 procent van de geregistreerde kiesgerechtigden heeft zondagochtend tussen 8 en 12 uur lokale tijd hun stem uitgebracht. Dat meldt een lid van de kiescommissie. Het persagentschap DPA bezocht diverse kiesbureaus en stelde er vast dat de meeste leeg waren