Verkrachter die als straf 100 sit-ups moest doen en daarna 16-jarig Indisch slachtoffer in brand stak, opgepakt

In India heeft de politie de hoofdverdachte van de verkrachting van en de moord op een 16-jarig meisje gearresteerd. Eerder waren al veertien medeplichtigen opgepakt.

Volgens familieleden van het slachtoffer zouden vier mannen het meisje donderdagavond op een huwelijksfeest hebben ontvoerd. Op een afgelegen plaats zouden ze haar verkracht hebben. Nadat de vader van het meisje klacht had neergelegd bij de dorpsraad hadden de verdachten een straf van honderd sit-ups en een boete van ongerekend 625 euro gekregen, zei Singh. Uit woede over de klacht van de vader waren de mannen de woning van het gezin binnengedrongen, overmeesterden de gezinsleden en overgoten het meisje met brandstof waarna ze in brand werd gestoken.

Demonstranten steken een pop in brand met de foto van de lokale functionaris om de lakse wetgeving op seksueel geweld aan te klagen/. Foto: AFP

De politie pakte zondag de hoofdverdachte op en later ook de leider van het dorp. De familie van het slachtoffer staat onder speciale bescherming van de politie.

De Indiase regering heeft onlangs strengere straffen voor seksueel geweld tegen kinderen goedgekeurd. Mannen, die wegens verkrachting van meisjes onder de twaalf jaar veroordeeld werden, kunnen nu ook de doodstraf krijgen.