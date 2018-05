Het kan nog erger: ex-speler Brugge en Anderlecht verliest titel door storing bij … VAR

De technische problemen met de VAR voor de aftrap van Club Brugge-Anderlecht zijn niets vergeleken met wat ex-speler van beide ploegen Ronald Vargas is overkomen in Australië. In de Grand Final verloor de Venezolaan met de Newcastle Jets de match én de landstitel door een overduidelijke buitenspelgoal van Melbourne Victory. De VAR zou die goal moeten afgekeurd hebben, maar … die had net op dát moment een storing waardoor de videoref niet in actie kon treden.

Ondanks de sportieve ramp bleef Vargas groots in het verlies. “We kunnen niets meer aan het resultaat veranderen”, klonk hij. “Melbourne heeft de landstitel gewonnen en we moeten hen daarvoor feliciteren. We mogen geen excuses zoeken. Dat doen enkel slechte verliezers.”

Maar over de haperende VAR was hij minder vriendelijk. “Als de scheidsrechter een fout maakt, moet je daarmee kunnen leven. Missen is menselijk. Maar dat de aanwezige technologie het laat afweten, is niet te accepteren. Een simpele sorry kunnen we niet accepteren. Vooral omdat deze fout een invloed kan hebben op de carrières van de spelers, die mogelijk nooit meer de kans krijgen om te spelen voor de titel. Ze moeten dit systeem opnieuw bekijken als ze denken dat een simpele sorry volstaat voor spelers, trainers, staff en clubs.”

What an amazing atmosphere that we experienced… https://t.co/jBS4mApgy5 — Ronald Vargas RV10?? (@ronaldvargas10) 6 mei 2018

De Australische A-League reageert ontgoocheld. “Net op het belangrijkste moment van het seizoen laat het systeem het afweten. Dit is nog nooit eerder gebeurd. We zullen onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren en hoe we dit vooral in de toekomst kunnen vermijden.”