Politievakbond luidt opnieuw noodklok over onderbezetting en gebrek aan middelen

Brussel - Verscheidene diensten binnen de federale gerechtelijke politie kampen met een chronische onderbezetting en een acuut gebrek aan middelen. Daar waarschuwt politievakbond Sypol voor. “De Federal Computer Crime Unit heeft zelfs geen harde schijven om in beslag genomen computers uit te lezen”, zegt Sypol-afgevaardigde Ruddy Callewaert. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt dat het nodige budget er is, maar dat het moeilijk is om mensen en middelen op hun plaats te krijgen.

Concreet gaat het om enkele centrale diensten binnen de federale gerechtelijke politie, zoals corruptiebestrijding, de dienst die zware en georganiseerde financiële criminaliteit bestrijdt, de Federal Computer Crime Unit en de labo’s. “Het voorziene kader van 292 politiemensen is voor een derde onderbemand”, stelt Callewaert. “Vooral de situatie en onderbezetting in de labo’s is zorgwekkend”.

Behalve een onderbezetting is er ook een tekort aan middelen. “Bij de FCCU hebben ze geen harde schijven. Om een in beslag genomen computer uit te lezen, moet ze eerst een andere harde schijf leegmaken”, klinkt het.

Sypol klaagt de desinteresse aan van de voormalige baas van de federale politie, Caterine De Bolle, die Europol gaat leiden. De vakbond vraagt de regering dringend om meer mensen en middelen.

“We weten dat er nog personeelskaders moeten worden opgevuld. De middelen daarvoor zijn voorzien, maar mensen moeten ook opgeleid worden. Er wordt aan gewerkt”, zegt de woordvoerder van minister Jambon. “Er zijn ook honderdduizenden euro’s voorzien voor materiaal, maar ook daar is een traject van aanbestedingen dat gevolgd moet worden”.

“Het is wel niet zo stijlvol om vijf dagen na het vertrek van commissaris-generaal De Bolle op haar te beginnen schieten”, klinkt het nog.