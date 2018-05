Oplichters gaan ingenieus te werk met frauduleuze cadeaubons van 1.400 euro, maar lopen toch tegen de lamp

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De politie heeft zaterdag twee mensen opgepakt die verschillende vestigingen van winkelketen Fnac hebben opgelicht. Dat meldt het Luikse parket zondag.

De daders zijn twee Brusselaars, een minderjarige en zijn 19-jarige neef. De oudste trok zaterdag naar een vestiging van de winkel in Luik. Hij kocht er verschillende cadeaubons, waarvan hij de code noteerde en er vervolgens aan de kassa 1.400 euro liet opzetten.

De verdachte deed nadien alsof hij zijn bankkaart vergeten was in zijn wagen en zei tegen de kassiersters dat hij die ging halen. De jongeman gaf de codes aan zijn neef, die met de bons artikelen kocht op de website van de winkelketen. De zaken die ze bestelden, hielden ze bij of verkochten ze op eBay.

“Ze hebben die techniek al meerdere keren gebruikt”, zegt het Luikse parket. Het zou de tweede keer zijn dat de minderjarige zijn neef hielp. Het dossier is doorgespeeld aan het parket.