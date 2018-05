Ondanks diplomatieke rel: Franse president Macron wil meer samenwerken met VS tegen terrorisme

Emmanuel Macron wil politiek en militair meer samenwerken met de Verenigde Staten in de strijd tegen terrorisme. Dat heeft de Franse president zondag gezegd in een interview met Le Journal du Dimanche. De uitspraak is opvallend gezien gisteren Frankrijk nog verbolgen reageerde op een speech die Trump hield voor de wapenlobby NRA.

Macron wil dat Parijs en Washington een gezamenlijke strategie ontwikkelen in de strijd tegen extremisten en in de oorlog in Syrië. Hij verwees in het interview met Le Journal du Dimanche naar de gezamenlijke aanval van de VS, Frankrijk en Groot-Brittanië tegen Syrië in april. De Franse president noemde de gecoördineerde militaire operatie “complex en zeer succesvol”.

Macron was eind april in Washington voor het eerste officiële staatsbezoek dat Trump als president mocht verwelkomen. Ondanks het feit dat beide wereldleiders er verschillende ideeën op nahouden wat betreft onder meer handel en de opwarming van de aarde, was het staatsbezoek volgens waarnemers een succes.

Dit weekend ontstond er een diplomatieke rel na de uitspraken van Donald Trump over de aanslagen van 2015 in Parijs. Volgens de Amerikaanse president zouden er minder slachtoffers gevallen zijn als ze gewapend waren geweest. Frankrijk keurde de uitspraken van Trump sterk af en vroeg uitdrukkelijk respect voor de slachtoffers.