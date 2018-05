N-VA wil minder leefloon voor wie kind niet naar kleuterschool stuurt in Antwerpen

N-VA-voorzitter Bart De Wever met Annick De Ridder, die op de tweede plaats staat in Antwerpen. Foto: Photo News

Leefloners die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen, krijgen minder leefloon. Het is één van de punten van het N-VA-programma in Antwerpen, dat de leden vandaag goedkeuren. De N-VA wil zo vermijden dat kinderen met een taalachterstand aan het lager onderwijs beginnen.

Het programma waarmee burgemeester Bart De Wever met N-VA naar de kiezer trekt in Antwerpen, focust vooral op veiligheid, mobiliteit, netheid en identiteit.

Een opmerkelijk voorstel in die laatste categorie is het gebruiken van het leefloon als stok achter de deur om kinderen naar de kleuterschool te krijgen. ‘In Antwerpen is bijna 70 procent van de 0- tot 9-jarigen van vreemde afkomst’, legt De Wever uit aan VRT Nws. ‘In heel veel van die gezinnen wordt thuis geen Nederlands gesproken. Die kinderen moeten naar de kleuterschool om de taal te verwerven.’

‘We denken eraan om mensen die een beroep doen op het leefloon “een korting” te geven op het leefloon als ze hun kinderen niet naar school sturen’, aldus De Wever.

N-VA wil het verder mogelijk maken om mensen die voor overlast zorgen, uit hun sociale woning te zetten. ‘Mensen die het leven in sociale blokken onmogelijk maken door sabotage, vandalisme, sluikstorten of overlast moeten kunnen worden uitgezet’, vindt De Wever. ‘Dat moet een grond worden voor het verbreken van het contract.’