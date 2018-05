Teo doet het voor Anderlecht en overleden broer, maar stond hij buitenspel bij zijn goal in Brugge?

De kraker tussen Club Brugge en Anderlecht op de zevende speeldag in Play-off 1 blijft de gemoederen bedaren. De wedstrijd startte 20 minuten later door problemen met de VAR, die op slag van rust een penalty voor Club annuleerde. En toen moest de goal van Teo nog komen...

Lukasz Teodorczyk wilde zondag wat bewijzen voor zijn overleden broer maar liet voor rust twee grote kansen liggen. Na rust was het toch raak voor de Poolse spits.

Na een afgemeten pass van Pieter Gerkens trapte Teo in de draai naar doel. Het schot was houdbaar maar Club-doelman Gabulov liet de bal onder het lichaam doorglippen. De grote vraag: stond de Pool buitenspel of niet? De VAR greep niet in en het stond dus 0-1 voor Anderlecht.

Duiding bij VAR:

De videoassistent, via de Pro League mede gefinancierd door de profclubs, zal de scheidsrechter op de hoogte brengen van belangrijke en duidelijke missers. De eindbeslissing blijft in handen van de scheidsrechter op het veld, die indien nodig aan de rand van het veld de cruciale fase op een scherm zal bekijken. Een tussenkomst kan ook alleen in vier gevallen: een doelpunt, een penalty, een rode kaart of een bestraffing van een verkeerde speler.