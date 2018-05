“50 jaar na Leuven Vlaams tijd om terug naar Leuvenaar te luisteren”

Leuven - “50 jaar geleden werd in Leuven geschiedenis geschreven. Niet alleen werd Leuven Vlaams, er werd ook meer geluisterd naar de stem van de studenten. 24 jaar geleden kwam links aan de macht, maar ze verleerde het om naar de stem van de Leuvenaar te luisteren. Vandaag is het tijd om dat opnieuw te doen”. Dat heeft Lorin Parys, in Leuven lijsttrekker voor N-VA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zondag gezegd bij de voorstelling van de volledige kandidatenlijst.

De 47 vrouwen en mannen op de Leuvense N-VA-lijst zijn volgens Parys een echt dwarsdoorsnede van de stedelijke bevolking, gaande van een schoenmaker tot een professor, verpleegster tot cafébaas en van tandarts, ondernemer, ambtenaar, bediende en leerkracht tot kassier.

Eerder was het al bekend gemaakt dat Vlaams parlementslid Lorin Parys de lijst trekt en onderneemster Katrien Houtmeyers en hoogleraar Zeger Debyser op twee en drie staan. Gemeenteraadslid Tine Eerlingen duwt de lijst. Andere kandidaten zijn Katia Warny (initiatiefneemster van ‘Neen, tegen het circulatieplan’), Bert Crombez (ex-baas van De Appel en Meating Room), doctorandus Cengiz Tüzun (KU Leuven), Leuvense mobiliteitsambtenaar Kristof Polfliet en zwemkampioen Pieterjan Vangerven.

Parys omschreef N-VA als ‘economisch rechts, sociaal progressief, realistisch groen, kordaat op vlak van veiligheid en beslist wanneer het over onze identiteit gaat’. “Wij staan voor een economisch rechts beleid dat zorgt voor het ontluiken van creativiteit, de belastingdruk verlicht, handel promoot, parkeren faciliteert en van Leuven de startershoofdstad van Vlaanderen maakt. N-VA is ook een sociale partij, ethisch progressief en met een stevige dosis groen. We willen een doortastend veiligheidsbeleid met een slim cameranetwerk, een permanent open commissariaat op de Grote Markt en veilige fietsroutes. Wie van vreemde origine is en onze normen en waarden omarmt, is welkom. Omwille van de neutraliteit kanten wij ons echter tegen het dragen van een hoofddoek in stadsdiensten”, aldus Parys.