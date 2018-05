Weide van Rock Werchter wordt buiten festivalseizoen openbaar park

Werchter / Rotselaar -

Op de festivalweide van Werchter is zondag in aanwezigheid van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte en festivalorganisator Herman Schueremans het Festival Park officieel ingehuldigd. Op kosten van de grondeigenaar bvba Werchter Park werd de circa 24 ha grote festivalsite, waar Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique plaatsvinden, omgedoopt tot een landschapspark dat buiten de festivalmaanden mei-juli vrij toegankelijk is voor het publiek.