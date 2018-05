Cardiff keert na vier jaar terug naar Premier League

Brussel - Cardiff City keert na vier seizoenen weer terug in de Premier League. Op de laatste speeldag speelde de club uit Wales doelpuntenloos gelijk tegen Reading (0-0). Maar omdat naaste achtervolger Fulham, met Denis Odoi in de basis, niet wist te winnen bij Birmingham City (3-1 verlies), werd de tweede plek achter kampioen Wolverhampton Wanderers veiliggesteld. Cardiff City wordt geleid door de Maleisiër Vincent Tan, die ook eigenaar is van KV Kortrijk.

Fulham moet nu net als Aston Villa en Middlesbrough play-offwedstrijden spelen voor promotie naar het hoogste niveau. Derby County voegde zich daar nog bij door op de laatste speeldag Barnsley te verslaan met 4-1.

Cardiff speelde in het seizoen 2013-2014 voor het laatst in de Premier League, nadat de club in 2013 kampioen was geworden van de Championship. Het eindigde dat seizoen onderaan en degradeerde.