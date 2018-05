Spelersbeoordelingen Club Brugge - Anderlecht: één gebuisde bij thuisploeg, vier uitblinkers bij paars-wit

Anderlecht heeft het weer enorm spannend gemaakt in de Jupiler Pro League. Paars-wit won met 1-2 op het veld van Club Brugge en komt op amper twee punten van blauw-zwart met nog drie speeldagen te gaan. In de kraker blonken drie spelers van Anderlecht uit, terwijl bij Club er eentje de mist in ging.

CLUB BRUGGE

Gabulov : 4

Ging zwaar in de fout op het doelpunt van Teodorczyk. Keepte nochtans een prima eerste helft.

Poulain: 6

Was opnieuw zijn solide zelf. Als hij fit is, is hij de onbetwistbare ...