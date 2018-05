REACTIES. Euforische Deschacht klopt Club in 600e match: “Mooiste zege uit mijn carrière”

Anderlecht doet weer mee voor de titel. Het klopte Club Brugge met 1-2 en komt tot op twee punten van de leider. Veteraan Olivier Deschacht was uiteraard dolgelukkig. In het Brugse kamp heerste er ontgoocheling en frustratie. “We wilden het vandaag afmaken”, zei Vormer.

Olivier Deschacht speelde zijn 600e wedstrijd voor Anderlecht. “Dit is de mooiste zege uit mijn carrière”, was de verdediger euforisch. “Vorige week zei ik nog dat ik mijn 600e match liever niet op Brugge speelde, maar nu is het fantastisch. Het was collectief een sterke prestatie, we hadden een plan en alles klopte. Die tweede goal hadden we bijvoorbeeld ingestudeerd. Alles wat we besproken hadden, klopte. Op Brugge heb je ook wat geluk nodig, en het zat mee met bepaalde fases.”

Deschacht speelde zelf een uitstekende partij. Die verdwijnt niet meer uit de ploeg, zo lijkt het. “Haha, Ik ga niet beginnen roepen nu of volgende week speel ik niet meer. Ik heb 600 matchen gespeeld, dat krijg je niet cadeau. Ik heb er hard voor gewerkt en iedereen weet wat ik kan. Ik heb veel ambitie.”

Het verschil met Club is nu nog maar twee punten. “We moeten rustig blijven en het woord titel nog niet uitspreken. We moeten nu tegen Standard, en daar hebben we niet veel van gewonnen de laatste jaren. En het zijn eigenlijk nog drie punten die we moeten inhalen.”

Hein Vanhaezebrouck: “Vermijdbaar tegendoelpunt”

“De strijd om de titel ligt weer open, maar het zal fel worden”, stak Vanhaezebrouck van wal. “De strijd is weer open, maar zal fel worden. Standard doet ook nog mee voor plek twee en zij moeten nog tegen ons en Club. Club heeft het wel in eigen handen. Voor de rust speelden we te gejaagd. Na de pauze was het beter en 2-0 mag je niet uit handen geven. Tegendoelpunt is vermijdbaar, maar goed. We hebben de drie punten.”

Foto: Photo News

En niet onbelangrijk, de wintertransfers maakten het verschil. Goed gewerkt van Van Holsbeeck? Vanhaezebrouck wilde er niet teveel over kwijt. “Ik ga geen verwijten maken. Hij heeft ook goede dingen gedaan. Ik ga daar verder geen uitspraken over doen. Er is zoveel gebeurd, maar we staan nu toch op 3 punten van Club. Het was een memorabele match, de VAR heeft zijn nut bewezen, maar de beslissingen waren misschien niet allemaal perfect. Hij heeft echter een paar keer goed ingegrepen. De penaltygevallen waren duidelijk, het doelpunt van Teo was op het randje. Alles samen heeft hij goed werk geleverd, denk ik.”

Vormer: “Zuur dat we net tegen hen verliezen”

In het andere kamp heerste er - niet geheel verrassend - de ontgoocheling. “Ik heb weinig te zeggen nu”, aldus een ontgoochelende Vormer. “We hebben het niet kunnen afmaken. We verliezen thuis jarenlang niet en uitgerekend vandaag verlies je tegen die gasten. De eerste goal werd bij ons afgekeurd en die van Teo werd wel goedgekeurd... We hebben nog voordeel en het zijn nog drie matchen. We hadden het vandaag willen afmaken, maar hebben het nog in eigen handen. Maar voor de fans had ik graag gewillen dat het vandaag klaar was.”

Voorzitter Bart Verhaeghe stond de pers te woord in de mixed zone. “Dit is niet goed voor het Belgisch voetbal”, verwees hij naar de VAR. Hij insinueerde dat RSCA bevoordeeld wordt door de VAR’s.