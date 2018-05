Andy werkte elke dag in de tuin, maar die ene spinnenbeet werd hem bijna fataal: nu is hij gekluisterd aan rolstoel

Dag in dag uit was Andy Perry (46) in de weer in de natuur. Maar één spinnenbeet veranderde het leven van de tuinarchitect. Het gif van het dier zorgde ervoor dat de man uit het Verenigd Koninkrijk verder door het leven moet met slechts één been. Dat vertelde hij aan de Britse krant The Daily Mail.

Toen één van zijn klanten in 2015 had gevraagd of hij een hek kon ontwerpen voor een tuin in Thorpe Astley besefte Andy niet welke consequenties die job zou hebben. Alles leek immers vlot te gaan, en Andy ging tevreden terug naar huis. Maar 48 uur later begon de horror.

Onverwacht

Plots kreeg Andy zware rugpijn, en de pijn in zijn lichaam ging van kwaad naar erger. Het was pas toen de sambulanciers hem naar de spoedafdeling brachten dat hij besefte dat er iets heel ernstigs aan de hand was. In het ziekenhuis bevestigden de artsen dat vermoeden: Andy leed aan een bloedvergiftiging en acute nierfalen. Toen hij ook nog een lymfoedeem kreeg en zijn been pijnlijk bleef zwellen, zag hij het niet meer zitten. “Ik overwoog zelfs om zelf mijn been af te snijden met een kettingzaag. Zoveel pijn deed het!”

Een week lang lag hij aan een infuus in de Leicester Royal Infirmary, terwijl de dokters op zoek gingen naar de oorzaak van zijn problemen. Na talloze testen kwamen ze tot een schokkende ontdekking: het was een spinnenbeet die het leed veroorzaakt had. Meer bepaald de valse zwarte weduwe had Andy te pakken gekregen: ze had de man gebeten net boven de naad van zijn sok. “Ik had niets gevoeld”, vertelde de man.

Verderleven

Twee maanden geleden moest Andy de zware beslissing maken om zijn been te laten amputeren. “Ik had kunnen sterven door die sepsis (bloedvergiftiging, red.). Maar dankzij de antibiotica kwam ik erbovenop. Maar een lymfoedeem is verschrikkelijk: mijn been bleef zwellen, totdat ik allemaal zweren en blaren had. En dat bracht me tot mijn kookpunt: het been was nutteloos geworden. Het deed meer pijn dan iets anders”, vertelde de man.

Maar Andy heeft hoop. Hij wil terug kunnen spelen met zijn zoons Thomas (8) en George (5). “Ik hoop dat mijn been snel genezen is, zodat ik een prothese kan proberen. Dan kan ik uit deze rolstoel en dan ziek het weer zitten”, klinkt het. Zijn doorzettingsvermogen is inspirerend, want hij grijpt de negatieve ervaring ook aan om mensen bewust te maken van het gebrek aan rolstoeltoegankelijkheid. Daarom wil hij zijn verhaal nu verspreiden.