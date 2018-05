Deze hond is doodsbang van de dierenarts… en dan doet ie dit

Naar de dierenarts gaan is voor de Amerikaanse Joshua Snelling geen pretje. Zijn hond is namelijk doodsbang wanneer hij ook maar in de buurt komt van een dierenarts en blijft dan stokstijf staan. “Dit doet ie dus elke keer he!”, klinkt het in de video die begin deze week gemaakt werd.

In de video van bijna een minuut lang is te zien hoe het hondje stokstijf blijft staan op de tafel van de dierenarts. “Ik snap het niet, dit doet ie elke keer”, hoor je Snelling zeggen op de achtergrond. “Mijn hond is zo raar, hilarisch.”

Gelukkig kon Snelling ermee lachen maar hoe de dierenarts ermee is om gegaan, is niet geweten.