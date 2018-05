Elon Musk trolt andere miljardair op Twitter met plannen voor snoepfabriek

Tesla-CEO Elon Musk heeft via Twitter enkele venijnige steken uitgedeeld naar Warren Buffet. Buffet zei in een interview dat Musk niet zou kunnen concurreren met hem in de snoepbusiness. Musk tweette als door een wesp gestoken, eten we binnenkort Tesla-lolly’s en SpaceX-chocolade?

“Ik ga een snoep bedrijf opstarten en het gaat fantastisch zijn”, tweette Musk afgelopen zaterdag. Hij deelde die steek uit naar Warren Buffet nadat hij in een interview zei dat zogenaamde “moats” wel degelijk economisch nuttig zijn.

Enige context is aangewezen bij dit potje twitter-trollen:

Een ‘moat’ is een bedrijf dat zo’n dominante positie binnen de markt beheerst, dat andere spelers onmogelijk kunnen concurreren met de ‘moat’. Eerder had Musk verklaard tijdens een vergadering met zijn aandeelhouders dat ‘moats flauw’ zijn en dat ze vooruitgang tegenhouden. “Ze zijn fijn en veilig op dezelfde wijze dat een versterkte burcht fijn is”, aldus Musk. Volgens de Tesla-topmman is zo’n burcht alleen niet voldoende om overeind te blijven in onze hypercompetitieve globale markt. “Wat werkelijk van belang is, is het tempo van innoveren, dat is een fundamentele en bepalende factor die de competitiviteit van de markt bepaalt.” Een ‘moat’ is daar het volstrekte tegengestelde van.

I am super super serious — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018

Buffet verklaarde daarna dat er nog steeds ‘moats’ bestaan en dat die meer dan rendabel zijn, zoals See’s Candies, waar Berkshire eigenaar van is. Buffet is op zijn beurt voorzitter en de grootste aandeelhouder van het conglomeraat Berkshire. “Als zakenman moet je je ‘moat’ constant verdedigen en versterken. Elon heeft de zaken op z’n kop gezet in bepaalde sectoren”, aldus Buffet, “maar ik denk niet dat hij ons zou uitdagen in de snoepssector.”

Trollen

“Ik ben super serieus”, tweette een sarcastisch Musk nog over zijn zoete plan om daarna een video te posten van de film ‘Trolls’. Ook merkte hij nog op de plot van Willy Wonka “best wel grimmig is”. Het is dus duidelijk dat Musk wat aan het trollen was, maar aan het einde van de serie tweets kwam de aap uit de mouw: “Zeggen dat je van ‘moats’ houdt, is feitelijk in bedekte termen toegeven dat je van oligopolies houdt”, aldus nog Musk.