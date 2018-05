Club Brugge-trainer Ivan Leko razend na controversieel verlies tegen Anderlecht: “Ik haat voetbal”

De emoties liepen hoog op tijdens en vooral na de kraker tussen Club Brugge en Anderlecht. Die werd met 1-2 gewonnen door paars-wit, dat tot op twee punten nadert in de stand. Club-trainer Ivan Leko reageerde na afloop razend: “Ik haat voetbal.”

Leko wilde na affluiten scheidsrechter Lawrence Visser spreken, maar werd tegengehouden door Olivier Deschacht. Dat zorgde voor een klein opstootje. “Ik heb in elf maanden nog geen slecht woord gezegd over beslissingen van scheidsrechters”, begon Leko zijn tirade na de nederlaag. “Ik wil hier niets over zeggen maar men moet de sport respecteren. Vandaag hebben ze ons voor schut gezet. We voelen ons idioten. Je moet eens in de kleedkamer komen kijken. De slimmeriken (verwijzend naar de VAR, red.) zeker.”

“In Brussel werd Diaby afgefloten omdat hij een centimeter buitenspel stond, maar nu stond Teo een meter buitenspel en telt zijn goal wel. En er werd een penalty op Vanaken niet gefloten. Dit had een feestdag voor het Belgische voetbal moeten zijn maar men heeft dat verwoest. Heel België heeft het gezien. Mijn spelers zijn er kapot van nadat ze elf maanden fantastisch werk hebben geleverd met het oog op de titel. Ik ben triest vandaag want ik ben zo niet, maar vandaag haat ik het voetbal.”

“De videoref heeft ons één punt afgenomen in Brussel en vandaag zijn het er drie. We hadden dus acht punten kunnen voorstaan, dan is het een totaal andere situatie. Ik wil echt eens spreken met de scheidsrechter en de VAR en de slimmeriken. Dertig jaar geleden was het niet zo want iedereen in deze club werkt zich kapot. En dan dit… Men moet het voetbal leren respecteren.”

Bekijk hier de persconferentie van Leko: