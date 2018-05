Mertens pakt uniek record, maar Juventus virtueel kampioen

Dries Mertens mag de titelambities opbergen. Napoli speelde tegen Torino 2-2 gelijk en zo kan Juventus de titel amper nog ontlopen. De Rode Duivel scoorde wel op zijn verjaardag en vestigde daarmee een uniek record.

Dries Mertens had al acht matchen op rij de netten niet laten trillen. Maar toen Torino-verdediger Burdisso gruwelijk in de fout ging, liet onze landgenoot de kans niet liggen om op zijn 31ste verjaardag te scoren. En verjaardagscadeaus geeft Mertens zichzelf wel erg graag. Want het is al de vierde goal dat de Rode Duivel in zijn carrière maakt op zijn verjaardag. Geen speler doet beter.

4 - Dries Mertens is the player that scored the most Serie A goals in the day of his birthday (four). Gift. #NapoliTorino pic.twitter.com/Qxw5yKtNXR — OptaPaolo (@OptaPaolo) 6 mei 2018

Maar het werd dus ook een verjaardag in mineur. Want nadien gaf twee doelpunten te gemakkelijk weg waardoor het uiteindelijk 2-2 werd. Door het gelijkspel schenkt Torino stadsrivaal Juventus met nog twee speeldagen te gaan zo goed als zeker de zevende opeenvolgende titel, al is die mathematisch nog niet binnen. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nog zes punten, het doelpuntensaldo is veruit in het voordeel van Juve (+61 tegenover +45).