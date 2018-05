Geen doelpunten, maar wel knallend titelfeestje bij Manchester City

Our Time. Our City. Our Trophy ?? #mancity pic.twitter.com/XvYWzgAUcT

Manchester City is zondag op de 37e speeldag in de Premier League niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Huddersfield Town. Kevin De Bruyne speelde twee derde wedstrijd mee bij de landskampioen, Laurent Depoitre viel op het uur in bij de bezoekers.

De Citizens, zonder Vincent Kompany, speelden hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen en maakten zich op voor een titelfeestje met de supporters. Toch liet Huddersfield Town zich in de eerste helf niet wegspelen. De bezoekers zetten hun voet naast de landskampioen en creëerden zelfs de beste kansen. Scoren lukte evenwel niet. Doelman Ederson hield Alex Pritchard van de openingstreffer, Chris Lowe knalde maar net over. Na de thee nam Manchester City de controle over, maar het balbezit resulteerde niet in een treffer.

Huddersfield Town verovert zo een vitaal punt in de strijd om het behoud. Depoitre en co. hebben nog twee wedstrijden te gaan en hebben drie punten meer dan Southampton en Swansea, dat net onder de degradatiestreep staat. City mocht eindelijk de kampioenschapsbeker in ontvangst nemen.

Foto: AFP

Foto: REUTERS