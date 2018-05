Voorzitter Bart Verhaeghe ziet complot tegen zijn Club Brugge: “Dit is ridicuul, is hier meer aan de hand?”

De kraker tussen Club Brugge en Anderlecht zal niet snel vergeten worden. Paars-wit won met 1-2 en nadert tot op twee punten van de leider. De videoref speelde (alweer) een hoofdrol en daar had Club-voorzitter Bart Verhaeghe zijn mening over.

“Normaal spreek ik na een wedstrijd niet met de pers, maar ik doe ik dit in het algemene belang van het Belgische voetbal”, aldus Verhaeghe. “Vandaag konden we weer vaststellen dat we een probleem hebben. Het begint ridicuul te worden. De goal van Teodorczyk was duidelijk offside, terwijl de VAR bij het doelpunt van Diaby in Anderlecht wel optrad.”

“Daarnaast verdienden we een zuivere penalty na de fout van Gerkens op Vanaken. Maar de VAR doet niets. Heel merkwaardig. Bij twee andere fases trad de videoref wel op. Dit is niet goed voor ons voetbal en voor onze competitie. Net zoals het systeem van de halvering van de punten.”

“Dan moet je vaststellen: ofwel is de VAR heel onprofessioneel ofwel is er meer aan de hand. Ik hoop van niet, maar ik moet daar wel aan denken. Het is niet aan mij om hier bewijs voor te leveren. Club Brugge is vandaag ontgoocheld in het profvoetbal, waar we vandaag dit ridicuul verhaal zien. Ik hoop dat de VAR de sereniteit en professionaliteit kan terugvinden om hier iets aan te doen.”

