Seizoen Eredivisie zit erop: PSV is kampioen maar wie speelt Europees en wie degradeert?

Brussel - Stijn Vreven heeft zondag op de slotspeeldag van de Nederlandse Eredivisie niet in schoonheid afscheid kunnen nemen van NAC Breda. De partij op het veld van rode lantaarn FC Twente eindigde op 1-1. NAC sluit het seizoen af op de veertiende plaats.

Vreven nam anderhalf jaar geleden het trainerschap over van Marinus Dijkhuizen en leidde NAC via de play-offs uit de Jupiler League naar de Eredivisie. De dynamische Limburger draaide een verdienstelijk seizoen in Nederland. NAC sloot de competitie met 34 punten af op de veertiende plaats. De 44-jarige Vreven slaagde er zo in het behoud te verzekeren. Twente degradeert.

Nog op de 34e speeldag slaagde ADO er in extremis in zich te plaatsen voor de nacompetitie voor het laatste Europa League-ticket. Dat deden de Hagenaars dankzij een felbevochten 2-3 overwinnig op het veld van Roda JC. Bij de thuisploeg speelde Jannes Vansteenkiste 81 minuten mee. Livio Milts, Maecky Ngombo en Jorn Vancamp bleven op de bank. Roda JC eindigde als zestiende en moet zich nu proberen te handhaven in de Eredivisie via de play-offs om behoud/promotie. In de halve finales wacht tweedeklasser Almere City.

Ook Sparta moet nog vol aan de bak in de nacompetitie. De ploeg van aanvoerder Ryan Sanusi tankte tegen Heracles alvast geen vertrouwen. In Rotterdam werd het 2-5. Doelman Bram Castro speelde zijn laatste partij voor Heracles en droeg voor die gelegenheid de aanvoerdersband. Castro tekende intussen bij KV Mechelen. Sparta neemt het in de halve finales van de nacompetitie om behoud/promotie op tegen tweedeklasser Dordrecht.

Cyriel Dessers en Utrecht tankten met een 1-0 zege tegen VV Venlo vertrouwen voor de play-offs om Europees voetbal. Dessers, die de hele partij afwerkte, eindigde met Utrecht op de vijfde plaats. Ook Vitesse, ADO en Heerenveen spelen mee voor een Europees ticket aangezien Feyenoord de beker won.

Willem II hield Vitesse in eigen huis op een 2-2 gelijkspel. Ismail Azzaoui startte bij de thuisploeg in de basis, maar werd in de 78e minuut gewisseld voor landgenoot Jordy Croux. Excelsior verloor voor eigen publiek met 1-2 van vicekampioen Ajax, dat vier punten minder telt dan PSV maar wel acht meer dan AZ. Jinty Caenepeel maakte de slotminuten vol bij Excelsor.

Overzicht:

Kampioen = PSV

Voorronde Champions League = Ajax

Voorronde Europa League = AZ

Play-offs Europees voetbal: Utrecht, Vitesse, ADO en Heerenveen

Play-offs degradatie: Sparta, Roda (samen met NEC, Cambuur, De Graafschap, MVV, Emmen, Dordrecht en Telstar)