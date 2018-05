Van Besien over N-VA-voorstel rond kindergeld: “De Wever duwt mensen verder in armoede”

Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien veroordeelt het voorstel van N-VA Antwerpen om ouders die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen en een leefloon ontvangen, te bestraffen. “Hiermee duwt De Wever mensen verder in de armoede”, zegt Van Besien. “Het leefloon verminderen brengt enkel bijkomende problemen met zich mee: nog meer schulden, nog meer onbetaalde schoolrekeningen, uitstel van doktersbezoek en ga zo maar door.”

Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien veroordeelt het voorstel van N-VA Antwerpen om ouders die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen en een leefloon ontvangen, te bestraffen. “Hiermee duwt De Wever mensen verder in de armoede”, zegt Van Besien. “Het leefloon verminderen brengt enkel bijkomende problemen met zich mee: nog meer schulden, nog meer onbetaalde schoolrekeningen, uitstel van doktersbezoek en ga zo maar door.”

LEES OOK. N-VA wil minder leefloon voor wie kind niet naar kleuterschool stuurt in Antwerpen

Volgens Van Besien beseft De Wever niet wat het is om te overleven op een leefloon. “Als hij eens één maand probeert te overleven op een leefloon, zal hij zo’n voorstellen nooit meer doen”, zegt de Groen-lijsttrekker. “Ik krijg de indruk dat hij niet weet hoe laag dat leefloon ligt in ons land. Dat ligt onder de armoedegrens. Verdere sociale afbraak is dan ook nefast.”

Van Besien stelt dat het ook bijzonder twijfelachtig is of het voorstel wettelijk is. Hij werpt daarentegen enkele “positieve maatregelen” op als alternatief, zoals huisbezoeken om mensen te stimuleren om hun kinderen naar de kleuterklas en de crèche te sturen, of het verlagen van de schoolplichtleeftijd.

Foto: BELGA

De Wever heeft bijgedragen aan het probleem

Antwerps SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels zegt in een reactie op het N-VA-verkiezingsprogramma dat ze blij is dat “burgemeester De Wever eindelijk ziet dat er moet worden ingezet op onderwijs, wonen en propere straten”. Ze maakt er echter ook een kanttekening bij. “Hij heeft de wijkpolitie en de sanctionering van sluikstort afgebouwd en zo bijgedragen aan de problemen.” Beels vindt bovendien dat N-VA moet investeren en een aanklampend beleid voeren in plaats van “enkel te straffen”.

“Waarden en tradities omarmen”

Aan het einde van het N-VA-partijcongres, waar ook het kindergeldvoorstel aangekondigd werd, heeft voorzitter De Wever de nadruk gelegd op het behoud van “de waarden van de verlichting”.

“Wie onze vrijheden en tradities omarmt, heeft hier absoluut een toekomst”, stelde hij. “Dat betekent: kiezen voor gelijkheid tussen man en vrouw, holebirechten en de scheiding tussen kerk en staat.”

Volgens De Wever staan die waarden momenteel onder druk, maar zal N-VA zich daar steeds tegen blijven verzetten. Hij verwees onder meer naar het gebruik van de thuistaal van anderstalige kinderen op school. “Onze scholen dreigen een waterzooi te worden, een verlengstuk van de huiskamer, de kinderen worden bevestigd in hun situatie en worden op die manier de kans ontnomen om op te klimmen”, aldus De Wever. “Maar je plaats in de stad mag niet bepaald worden door keuzes die vóór jou werden genomen in het verleden, wel door de keuzes die je zelf maakt.”

Troste burgemeester

De Wever presenteerde zich voor zijn partijleden als “trotse burgemeester” die ook de komende zes jaar Antwerpen “op koers” wil houden. “De schup steekt in de grond, letterlijk en figuurlijk, maar de strijd is nog niet gestreden”, stelt hij. “Besturen is ook durven bijsturen. Daarom stellen we hier een nieuw programma voor om de stad op koers te houden en nog verder te laten groeien. Antwerpen is financieel gezonder, veiliger, zorgzamer, bruisender en aangenamer geworden en is klaar voor de toekomst: hier is een moderne, groene stad aan het verrijzen.”