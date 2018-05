Drama langs de Ourthe: man overlijdt terwijl hij zijn hond probeert te redden uit het water

Een man is in de rivier de Ourthe gesprongen nadat zijn hond in het water sprong. Hij wou het dier redden, maar overleed ter plaatse voor de ogen van zijn vrouw. Dat meldt Sudinfo.

Zondagavond gingen een man en een zijn vrouw hun hond uitlaten langs de Ourthe. Ter hoogte van de dam in het dorpje Tilff sprong het dier om nog onbekende redenen in het water. De man is het dier achterna gesprongen om het te redden. Uiteindelijk kon de hond zelf uit het water komen, maar de man was er erger aan toe. Omstanders hebben hem uit het water moeten slepen.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar bij hun aankomst was de man al overleden. De ambulanciers hebben hem nog proberen reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De man is overleden voor de ogen van zijn vrouw.

Het is niet duidelijk waarom de man gestorven is. Het water van de Ourthe is rond deze tijd van het jaar doorgaans verraderlijk koud. Vermoedelijk werd de man bevangen door de koude en kreeg hij een hartstilstand.

Opvallend: in 2014 zijn op dezelfde plek twee brandweermannen omgekomen. Ze probeerden er toen een zwaan in moeilijkheden te redden.