Arsène Wenger krijgt groots afscheid bij Arsenal

Arsène Wenger heeft een mooi afscheid gekregen net voor zijn laatste wedstrijd in het Emirates Stadium. Voor de thuiswedstrijd van de 37e speeldag in de Premier League tegen Burnley kregen alle Arsenalsupporters een t-shirt met het opschrift “Merci Arsène”.

“Ik verwacht dat de dag overheerst zal worden door droefheid”, zegt Wenger in het clubblad van Arsenal. “Het is het einde van een lang verhaal bij Arsenal voor mij. Maar ik ben vereerd dat ik de club die ik al zo lang zo graag zie, heb mogen coachen.”

“De fans zullen het tijdperk van Arsène Wenger bij Arsenal nooit vergeten”, schrijft de club. “Onvergetelijke wedstrijden, legendarische spelers en ‘The Invincibles’ (de bijnaam die Arsenal kreeg toen het in het seizoen 2003-2004 ongeslagen bleef in de competitie) hebben ervoor gezorgd dat de supporters kunnen zeggen dat ze de grootste ploeg in de geschiedenis van het Engelse voetbal hebben gekend.”

Bij hun opkomst op het veld hebben de spelers van Arsenal en Burnley een erehaag gevormd voor Wenger, die luid werd toegejuicht toen hij alleen de tunnel uitkwam. Wenger kondigde op 20 april aan dat hij na 22 jaar de club zou verlaten, nadat de ‘Gunners’ zich voor het tweede jaar op rij niet konden plaatsen voor de Champions League.

