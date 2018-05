Zwaar ongeval op de taalgrens: Fransman tijdlang gekneld en zwaargewond naar het ziekenhuis

Heuvelland - Bij een zwaar ongeval nabij Wijtschate, op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië, is een Fransman zwaargewond geraakt. De man zat een tijdlang gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer.

Het ongeval deed zich voor op een kruispunt waar in het verleden al veel ongevallen gebeurden. Het is er niet duidelijk wie voorrang heeft. Eén van de betrokken wagens heeft geen voorrang gegeven met een zwaar ongeval tot gevolg. Eén van de bestuurders, een Fransman, zat een tijdlang gekneld. Hij was nog bij bewustzijn, maar hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.