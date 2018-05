Is Mogi Bayat zo snel als Superman? Tweet doet vermoeden van wel

We weten intussen dat Mogi Bayat een speciale kerel is. De spelersmakelaar regelt de ene na de andere transfer in de Jupiler Pro League. Maar dat hij superkrachten heeft, dat is nieuw. Bayat was zoals verwacht aanwezig in het Jan Breydel voor de kraker tussen Club Brugge en Anderlecht (14u30), maar had blijkbaar nog niet genoeg voetbal gezien. Hij was namelijk op tijd in Barcelona voor de Clasico tegen Real (20u45). Dat moet wel een heel snel vliegtuig geweest zijn, maar Bayat pronkte fier op Twitter met zijn prestatie.

Après @rscanderlecht - @ClubBrugge arrivé juste à temps pour le Classico ?????? pic.twitter.com/YgjFeC99DW — Mogi Bayat (@BayatMogi) 6 mei 2018

Bayat feliciteerde Anderlecht-eigenaar Marc Coucke trouwens voor de zege in Brugge met een leuke tweet: