Minstens twee kompels gedood bij ongeval in Poolse mijn

Bij een mijnongeval in het zuiden van Polen zijn minstens twee kompels omgekomen. Dat is zondag bevestigd door de bevoegde mijndirecteur Daniel Ozon aan TVN24. ‘s Avonds werd nog naar drie vermiste mannen gezocht, aldus Ozon. Sinds zaterdag bij het begin van de reddingsoperatie is van hen geen teken van leven meer vernomen.

Volgens de nationale mijnbouwdienst vonden er in een gang van de koolmijn in Jastrzebie-Zdroj aan de Tsejchische grens hevige trillingen plaats. Op dat ogenblik waren elf kompels aan de slag in de mijngang. Vier van hen konden snel bevrijd worden, de zeven andere kompels raakten op duizend meter ingesloten. De reddingsoperatie, waarbij meer dan 200 helpers elkaar afwissselden, werd door een hoge concentratie van methaangas in de gangen bemoeilijkt. Twee van de ingesloten kompels werden zaterdag bevrijd. Volgens de directie waren ze gewond, maar bij bewustzijn en niet in levensgevaar. Een derde mijnwerker werd zaterdagavond wel gehoord, maar pas zondag buiten bewustzijn geborgen, aldus Ozon. Hij bezweek niet veel later. Ook een vierde man, die pas zondag gevonden werd, was al dood, zo werd pas na enkele uren bevestigd.

Premier Mateusz Morawiecki was zaterdagavond nog persoonlijk naar Jastrzebie-Zdroj gereisd. Zondag maakte ook president Andrzej Duda zijn opwachting op de plaats van het ongeval om een bezoek te brengen aan de beide geredde mijnwerkers en zich te laten informeren over de reddingsoperatie.

Foto: EPA-EFE

