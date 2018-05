Plots weer drie titelkandidaten: zo ziet het programma er nog uit van Club, Anderlecht en Standard

Wat een heerlijk knotsgekke play-offs zijn het toch. Op drie speeldagen van het einde hebben we met Club Brugge, Anderlecht én Standard plots drie kandidaten voor de landstitel. Wie zal aan het langste eind trekken? Zo ziet het programma van de drie ploegen er nog uit.

Club Brugge

Wekenlang stelde iedereen zich de vraag op welk veld Club Brugge de titel zou vieren, maar door het verlies tegen Anderlecht zien ze paars-wit weer tot op twee punten komen. Bovendien oogt hun programma van de laatste drie matchen niet van de poes. Blauw-zwart moet nog naar Charleroi en Standard. Vooral de match tegen de Rouches belooft cruciaal te worden, maar de Bruggelingen konden in hun twee matchen dit seizoen op Sclessin nog niet winnen (gelijk in de competitie en zwaar verlies in de beker.) Als het de twee matchen op verplaatsing met glans doorstaat, kunnen ze thuis de klus wel afmaken tegen Vlaamse rivaal AA Gent.

Charleroi-Club Brugge

Standard-Club Brugge

Club Brugge-AA Gent

Anderlecht

Na een fameuze remonte heeft Anderlecht het meest gunstige programma. Volgende donderdag kan het de Luikse titeldromen al een dreun verkopen als het thuis wint van Standard. Daarna moeten ze naar het zwalpende AA Gent en op de slotspeeldag krijgen ze Racing Genk, dat ook in een negatieve spiraal verkeert, op bezoek.

Anderlecht-Standard

AA Gent-Anderlecht

Anderlecht-Racing Genk

Standard

Standard kan de komende drie wedstrijden uitgroeien tot scherprechter in de titelstrijd, maar het kan even goed aan het eind als lachende derde met de titel aan de haal gaan. De Rouches moeten na hun geweldige play-offs de komende twee speeldagen nog spelen tegen Anderlecht (uit) én Club Brugge (thuis). De Luikenaren staan nog vier punten achter, maar die kunnen dus snel goedgemaakt zijn als ze dan zes op zes pakken. Op de slotspeeldag staat echter wel de altijd lastige en beladen verplaatsing naar Charleroi op het programma.

Anderlecht-Standard

Standard-Club Brugge

Charleroi-Standard